Суд против Трампа о подкупе порноактрисы приостановили

Суд против Дональда Трампа о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс перенесен до 19 ноября текущего года из-за результатов выборов президента США. Это следует из письма инстанции.

Письмо с просьбой о перенесении крайнего срока подачи уточнений направила прокуратура, чтобы определить план своих действий в свете победы Трампа в выборах.

Защита Трампа просит суд прекратить его уголовное преследование, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных по 34 пунктам обвинения, за что ему грозит до четырех лет заключения.

Ранее издание New York Times предсказало преследования политических оппонентов Трампа с его стороны. Это станет ответом на попытки импичмента, обвинения и судебные иски.