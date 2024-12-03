Психолог Кичаев объяснил помилование Байденом сына политическим и родительским мотивами

Психолог Александр Кичаев в разговоре с изданием Life прокомментировал решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена.

Эксперт считает, что данная ситуация мотивирована двумя факторами: политическими соображениями и чувством вины отца, который не смог достойно воспитать наследника. Кичаев напомнил, что совсем скоро у Байдена заканчиваются президентские полномочия.

«Он дал возможность сыну избежать наказания, потому что, когда он уйдёт, сына уже могут закрыть по полной», — добавил психолог.

Ранее СМИ писали, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, которого признали виновным в незаконной покупке и хранении оружия. Хантер Байден уже сообщил журналистам, что после помилования посвятит свою жизнь помощи людям.