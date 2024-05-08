Бывшая порнозвезда Сторми Дэниэлс выступит свидетелем по делу Трампа | 360°

Мир 08 мая 2024, 17:27 Бывшая порнозвезда Сторми Дэниэлс выступит свидетелем по делу Трампа ABC: экс-порнозвезда Сторми Дэниэлс стала свидетелем по делу миллиардера Трампа Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс выступит в качестве свидетеля на предстоящем судебном процессе против бывшего президента США Дональда Трампа, которого обвинили в фальсификации документов. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Дэниэлс станет одним из ключевых свидетелей обвинения. По данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил ей деньги для того, чтобы актриса не обсуждала в прессе свои предполагаемые личные отношения с политиком в 2000-х годах.

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«Решение вызвать Дэниелс в качестве свидетеля позволяет присяжным напрямую услышать мнение женщины, находящейся в центре уголовного процесса Трампа», — отметил источник.

Расследование показало, что Коэн осуществлял платежи из своих средств, однако впоследствии ему возместила расходы компания Trump Organization, прикрываясь несуществующими судебными издержками.

Трампа оштрафовали за комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс. Политику также пришлось удалить девять оскорбительных публикаций из социальной сети Truth Social, а также два поста с сайта выборной компании.