Посла Китая вызвали в МИД Украины

Украина обвинила Китай в помощи России. Чрезвычайного и полномочного посла КНР Ма Шенкунь Ма Шенкуня вызвали в МИД, сообщила пресс-служба министерства.

С дипломатом встретился заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис. Он заявил, что китайские граждане участвовали в вооруженном конфликте, а компании из КНР — в производстве продукции военного назначения на российской территории.

«Доказательства таких фактов переданы украинскими спецслужбами китайской стороне. В этой связи Евгений Перебийнис призвал китайскую сторону принять меры с целью прекращения поддержки России», — сообщили представители министерства.

МИД Китая неоднократно отрицал любую причастность к конфликту на Украине. Страна не снабжала оружием ни одну из противоборствующих сторон и выступала за дипломатическое урегулирование.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы взятых в плен китайцах. Кремль отказался от комментариев по этому поводу.