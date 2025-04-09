Песков не ответил на вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан КНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос на брифинге о том, что ВСУ якобы взяли в плен китайских граждан в зоне спецоперации. Его слова привело РИА «Новости» .

«Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию», — коротко ответил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские националисты якобы пленили двух граждан Китая на поле боя. Глава МИД Украины Вадим Сибига заявлял, что ведомство вызвало поверенного в делах КНР для обсуждения участия граждан страны в конфликте.

В ходе брифинга в среду представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что все сообщения об участие китайцев в украинском конфликте безосновательны.

Лидер французской партии «Патриоты» заявлял, что Зеленский пытается втянуть Китай в конфликт, чтобы развязать новую мировую войну.