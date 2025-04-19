Путин поприветствовал стремление США и Китая к урегулированию по Украине

Россия приветствует намерение США, Китая и других стран способствовать справедливому урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщил ТАСС .

Глава государства добавил, что российская сторона выражает готовность к переговорам.

«Мы, со своей стороны, к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление <…> всех сторонников к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что приверженность мирному урегулированию продемонстрировали президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, а также страны БРИКС.

Ранее российский лидер объявил пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 в ночь с воскресенья на понедельник. ВС России остановят бои с 18 часов. Путин выразил надежду, что Украина в честь праздника сделает то же самое.