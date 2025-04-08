Президент Владимир Зеленский пытается втянуть в конфликт на Украине Китай, чтобы развязать мировую войну. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Так он прокомментировал слова главы киевского режима о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан КНР во время боев в ДНР.

«Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта!» — написал Филиппо.

По мнению политика, такая акция в период торговой напряженности между США и Китаем не может быть случайностью.

Ранее украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР Ма Шэнкуня после слов Зеленского о якобы участии в боевых действиях граждан Китая. Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига заявил, что от китайского дипломата потребуют объяснений.

С начала спецоперации в 2022 году Зеленский обращался к Китаю с призывом объединиться с Западом, чтобы выступить против России.