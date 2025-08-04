Пошлины нипочем. Бразилия объявила о снижении зависимости от США

Введение торговых пошлин не ударит по Бразилии так сильно, как могло бы. Страна диверсифицировала свои торговые связи и снизила зависимость от США. Президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил об этом на общенациональном мероприятии Партии трудящихся.

«Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения мы гораздо более свободны», — сказал он.

Лула да Силва заявил, что президент США Дональд Трамп перешел все границы, введя политически обоснованные торговые пошлины. Он раскритиковал также сына бывшего президента Бразилии Эдуарду Болсонару в подыгрывании американскому президенту и пренебрежении национальными интересами в обмен на амнистию для отца.

Обвиненный в попытке госпереворота Жаир Болсонару по решению суда носит электронный браслет и не может контактировать с другими фигурантами дела. Его сын Эдуарду, живущий в США, считается приближенным к Трампу.

Ранее Лула да Силва пригрозил США ответными пошлинами на американские товары. Он счел повышение тарифов необоснованным, ведь последние 15 лет Штаты торговали с Бразилией с профицитом.