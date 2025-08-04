Пошлины нипочем. Бразилия объявила о снижении зависимости от США
Президент Лула да Силва заявил, что Бразилия снизила зависимость от США
Введение торговых пошлин не ударит по Бразилии так сильно, как могло бы. Страна диверсифицировала свои торговые связи и снизила зависимость от США. Президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил об этом на общенациональном мероприятии Партии трудящихся.
«Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения мы гораздо более свободны», — сказал он.
Лула да Силва заявил, что президент США Дональд Трамп перешел все границы, введя политически обоснованные торговые пошлины. Он раскритиковал также сына бывшего президента Бразилии Эдуарду Болсонару в подыгрывании американскому президенту и пренебрежении национальными интересами в обмен на амнистию для отца.
Обвиненный в попытке госпереворота Жаир Болсонару по решению суда носит электронный браслет и не может контактировать с другими фигурантами дела. Его сын Эдуарду, живущий в США, считается приближенным к Трампу.
Ранее Лула да Силва пригрозил США ответными пошлинами на американские товары. Он счел повышение тарифов необоснованным, ведь последние 15 лет Штаты торговали с Бразилией с профицитом.