Бразилия введет ответные пошлины на товары из США с 1 августа в случае отсутствия договоренностей. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, комментируя новые торговые ограничения со стороны Вашингтона в интервью телеканалу Jornal Nacional .

Администрация США под руководством Дональда Трампа объявила о дополнительных пошлинах на бразильскую продукцию. В качестве причины Вашингтон назвал нарушения торгового баланса и внутренние процессы в судебной системе Бразилии.

«Если понадобится, Бразилия применит закон о взаимности», — заявил Лула да Силва.

Он уточнил, что ответные меры вступят в силу 1 августа, если стороны не найдут компромисс.

Президент подчеркнул, что страна стремится сохранить дружественные отношения с США, но не допустит вмешательства в свои внутренние дела. Также он отверг все обвинения, которые высказал Трамп.

«Если он будет играться с пошлинами, это может развернуться в бесконечную спираль, и мы придем к миллионам процентов», — подытожил президент Бразилии.

Он также напомнил, что сейчас США в двусторонней торговле за последние 15 лет имеет профицит. По его данным, он составил около 410 миллиардов реалов (более 75 миллиардов долларов).

Ранее Лула да Силва на саммите БРИКС посоветовал Трампу не вмешиваться во внутренние дела его страны. На официальном сайте он опубликовал заявление, в котором отметил, что защита демократии — дело бразильцев.