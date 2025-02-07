Болсонару пообещал при переизбрании вывести Бразилию из БРИКС

Бразильский экс-лидер Жаир Болсонару заявил, что страна покинет БРИКС, если его переизберут на пост президента. Об этом сообщила газета Folha de São Paulo .

Он отметил, что также заключит военное соглашение с США для борьбы с терроризмом на границе Бразилии, Парагвая и Аргентины и согласует размещение там американской военной базы. Помимо выхода из БРИКС он анонсировал выход Бразилии из Всемирной организации здравоохранения.

«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения», — рассказал Болсонару.

Бывший глава государства не может стать кандидатом на президентских выборах 2026 года, так как избирательная комиссия его дисквалифицировала. Болсонару подтвердил, что ему грозит арест, если он будет участвовать в выборах, однако он назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием.

Ранее к БРИКС в качестве страны-партнера присоединилась Нигерия. Председателем сообщества в 2025 году стала Бразилия.