Президент Бразилии жестко осадил Трампа в ответ на вмешательство в дела страны

Президент да Силва посоветовал Трампу не вмешиваться во внутренние дела Бразилии

Фото: РИА «Новости»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите БРИКС посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела его страны. Лула да Силва напомнил, что у Бразилии есть свои законы и правила, журналисты в пресс-центре отреагировали на эти слова аплодисментами, сообщило РИА «Новости».

«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — заявил президент.

На официальном сайте Лула да Силва опубликовал заявление, в котором отметил, что защита демократии — дело бразильцев, и они не потерпят вмешательства или поучений от кого-либо. Он заявил, что никто не может быть выше закона.

Ранее Трамп заявил, что экс-президент Бразилии и его союзник Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям. Американский лидер также призвал прекратить «охоту на ведьм» в отношении бывшего главы государства.

Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные должности до 2030 года. Его подозревают в причастности в подстрекательстве к беспорядкам в стране в январе 2023 года.

Пленарное заседание XVII саммита БРИКС прошло в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Президент России Владимир Путин выступил в режиме видеоконференцсвязи.

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