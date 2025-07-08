Президент Бразилии жестко осадил Трампа в ответ на вмешательство в дела страны

Президент да Силва посоветовал Трампу не вмешиваться во внутренние дела Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите БРИКС посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела его страны. Лула да Силва напомнил, что у Бразилии есть свои законы и правила, журналисты в пресс-центре отреагировали на эти слова аплодисментами, сообщило РИА «Новости» .

«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — заявил президент.

На официальном сайте Лула да Силва опубликовал заявление, в котором отметил, что защита демократии — дело бразильцев, и они не потерпят вмешательства или поучений от кого-либо. Он заявил, что никто не может быть выше закона.

Ранее Трамп заявил, что экс-президент Бразилии и его союзник Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям. Американский лидер также призвал прекратить «охоту на ведьм» в отношении бывшего главы государства.

Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные должности до 2030 года. Его подозревают в причастности в подстрекательстве к беспорядкам в стране в январе 2023 года.

Пленарное заседание XVII саммита БРИКС прошло в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Президент России Владимир Путин выступил в режиме видеоконференцсвязи.