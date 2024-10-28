Пороховая бочка. Ближний Восток стал разменной монетой на геополитической карте мира

Израильская армия атаковала военные цели в Иране в ночь на 26 октября. Для атаки ЦАХАЛ использовал около 100 истребителей, в том числе F-35. США просили иранские власти не отвечать на действия Израиля, завершив таким образом цикл «обмена ударами» между государствами. Почему на Ближнем Востоке снова бушуют конфликты и кому это выгодно, 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.

«Ближний Восток на протяжении очень длительного периода в современной истории был и остается своего рода пороховой бочкой, которая может рвануть и рвануть очень крепко», — заметил он.

По его словам, именно в этом регионе сосредоточены интересы глобальных отраслей, в первую очередь энергетики. Речь идет об огромных запасах нефти и газа.

«Вот как мы увидели по итогам очередного удара израильтян по Ирану, цены на нефть скакнули. Удар носил скорее демонстративный характер, соответственно, индексы вернулись к тому уровню, который предшествовал этой ситуации», — пояснил политолог.

При этом в регионе сталкиваются интересы глобальных игроков. В большой политике в этом макрорегионе задействованы представители арабского мира, Запада. Даже Россия и Китай имеют свои интересы на Ближнем Востоке, заверил Сипров.

По его мнению, на сегодняшний день Иран и Израиль вряд ли пойдут на какие-то более резкие шаги. Вряд ли между странами есть какой-то «договорняк», но вполне возможно, что в качестве посредника здесь участвуют Соединенные Штаты.

«Сейчас нет той страны, за исключением, может быть, Великобритании, которая могла бы стать выгодоприобретателем от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это связано тоже с целой кучей факторов, связанных в первую очередь с США», — рассказал политолог.

Он пояснил, что у Соединенных Штатов сейчас банально нет ресурсов, чтобы обеспечить полноценное и более-менее безопасное военное присутствие для своих контингентов. Даже Иран уже имеет гиперзвуковые ракеты. А у США нет ничего подобного. В такой новой реальности живет мир, подчеркнул Сипров.