Армия Ирана сбила истребители и БПЛА Израиля
Al Mayadeen: силы ПВО Ирана отразили большую часть ударов Израиля
Силы противовоздушной обороны Ирана успешно отразили большую часть ударов израильской армии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
«Иранские ПВО смогли перехватить большинство израильских целей», — отметили журналисты.
Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что Израиль использовал для атаки «несколько» истребителей и дронов. Он добавил, что иранские военные действовали очень хорошо.
В ходе отражения атаки серьезного ущерба военной и экономической инфраструктуре страны нанесено не было. Армия Иран не понесла больших потерь среди личного состава.
ЦАХАЛ атаковал военные объекты Ирана утром 26 октября. Израильская армия задействовала около 100 истребителей, в том числе F-35. Посольство России в Тегеране сообщало, что данных о пострадавших от удара по Ирану соотечественниках не поступало.