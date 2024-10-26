Армия Ирана сбила истребители и БПЛА Израиля

«Иранские ПВО смогли перехватить большинство израильских целей», — отметили журналисты.

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что Израиль использовал для атаки «несколько» истребителей и дронов. Он добавил, что иранские военные действовали очень хорошо.

В ходе отражения атаки серьезного ущерба военной и экономической инфраструктуре страны нанесено не было. Армия Иран не понесла больших потерь среди личного состава.

ЦАХАЛ атаковал военные объекты Ирана утром 26 октября. Израильская армия задействовала около 100 истребителей, в том числе F-35. Посольство России в Тегеране сообщало, что данных о пострадавших от удара по Ирану соотечественниках не поступало.