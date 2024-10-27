Иран пообещал ответить на атаку Израиля

Иран воспользуется своим правом ответа на атаку Израиля по его территории «в подходящее время». Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Его слова привело агентство Jamaran.
«Мы не оставим просто так кровь наших мучеников, за нами остается право ответа на действия израильского режима, которое будет реализовано в подходящее время», — сказал он.
ВВС Израиля атаковали военные цели в Иране в ночь на 26 октября. ЦАХАЛ задействовал около 100 истребителей, в том числе F-35. В США просили Иран не отвечать на эту атаку, чтобы завершить цикл обмена ударами между двумя странами.