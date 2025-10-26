Боуз: Зеленский попивает вино в Европе, пока бойцы ВСУ в окружении под Купянском

На фоне крайне неблагоприятного состояния Вооруженных Сил Украины на Купянском направлении глава киевского режима Владимир Зеленский ведет себя оскорбительно. Об этом заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Украинская армия в Купянске оказалась в безвыходном положении. Зеленский в это время попивает игристое вино в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне», — отметил он в публикации, тем самым подчеркнув успех российской стороны.

На совещании объединенной группировки войск 26 октября начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных Сил окружили Купянск. Российские военные смогли овладеть переправами противника через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ на левом берегу.

Президент России пригласил украинских боевиков сдаться в плен.