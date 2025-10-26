ВС России окружили Купянск
Герасимов доложил Путину об окружении Купянска
Российские военные окружили город Купянск в Харьковской области Украины. Об этом президенту Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Кадры посещения главы государства пункта управления объединенной группой войск опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«На направлении действий группировки войск „Запад“ окружили город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии совершили обходной маневр и овладели переправами противника через реку Оскол южнее города», — сказал Герасимов.
Он добавил, что военные при взаимодействии с 27-й мотострелковой бригадой первой танковой армии и 47-й мотострелковой дивизией блокировали группировку ВСУ на левом берегу восточнее Купянска.
Путин отметил, что успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героическим действиям военных. Также он высоко оценил работу руководителей штабов всех уровней.
Утром в воскресенье глава государства посетил пункт управления объединенной группировки войск.