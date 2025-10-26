ВС России окружили Купянск

Российские военные окружили город Купянск в Харьковской области Украины. Об этом президенту Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Кадры посещения главы государства пункта управления объединенной группой войск опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин .

«На направлении действий группировки войск „Запад“ окружили город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии совершили обходной маневр и овладели переправами противника через реку Оскол южнее города», — сказал Герасимов.

Он добавил, что военные при взаимодействии с 27-й мотострелковой бригадой первой танковой армии и 47-й мотострелковой дивизией блокировали группировку ВСУ на левом берегу восточнее Купянска.

Путин отметил, что успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героическим действиям военных. Также он высоко оценил работу руководителей штабов всех уровней.

Утром в воскресенье глава государства посетил пункт управления объединенной группировки войск.