Полторы тысячи домов в Приднестровье остались без отопления и горячей воды

Красносельский: в ПМР полторы тысячи домов остались без отопления и горячей воды

В Приднестровье после прекращения поставок российского природного газа полторы тысячи многоэтажных домов остаются без горячей воды и отопления. Об этом в Telegram-канале сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Без отопления и горячей воды полторы тысячи многоэтажек. Отключены 150 газовых котельных, без газа почти 72 тысячи частных домовладений. На обогрев с помощью дизельного топлива перевели два крупных социальных объекта», — написал он.

Глава республики отметил, что во многих частных домах в сельской местности сохранились печи, поэтому их расконсервировали и вновь затопили.

«Наш край, к счастью, богат древесиной, пока есть запасы. Пункты реализации твердого топлива открыли в каждом районе. Дрова гражданам доставляют бесплатно, если они не могут обеспечить себя самостоятельно в силу жизненных обстоятельств», — добавил он.

В среду «Газпром» заявил об отсутствии юридической и технической возможности подавать газ для транзита через Украину, поэтому с 08:00 1 января подача российского газа не осуществляется.

С 11 декабря 2024 года в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение, а позднее в Молдавии объявили режим ЧП в энергетике из-за прекращения поставок газа из России.