Польша захотела получить несколько объектов российской недвижимости

Польское правительство претендует еще на несколько объектов российской недвижимости. Об этом сообщил РИА «Новости» посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», — сообщил дипломат.

В 2022 году Польша захотела изъять российскую недвижимость в Варшаве, среди которой — здание общеобразовательной школы при посольстве России. Процесс изъятия российской недвижимости инициировал МИД республики.

В октябре прошлого года Министерство иностранных дел Польши решило закрыть Генеральное консульство России в Познани, отозвав согласие на его деятельность. Персонал консульства объявили нежелательными лицами на территории страны.

В декабре МИД России объявил, что закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге и вышлет трех дипломатов.