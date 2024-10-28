Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну

В связи с закрытием консульства в Познани польские власти потребовали, чтобы трое российских дипломатов покинули страну. Об этом посол России в Польше Сергей Андреев рассказал РИА «Новости» .

Министерство иностранных дел России получило сообщение от польского внешнеполитического ведомства. В нем сказано, что российская сторона должна закрыть генеральное консульство в городе Познани до полуночи 30 ноября.

«Тот же самый срок дан для выезда трех дипломатических сотрудников нашего Генерального консульства», — добавил Андреев.

В отношении технического персонала не было решения о запрете их пребывания в стране. Они могли бы продолжить работу в Польше.

«Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться», — подчеркнул посол.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на закрытие Генконсульства в Польше мемом. По его мнению, польские власти решили нарваться на неприятности.

Ранее Польша анонсировала новый «железный занавес» с Россией. Некоторые западные политики с тревогой наблюдают за строительством оборонительных сооружений под названием «Восточный щит», признался президент страны Анджей Дуда.