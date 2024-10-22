Польша закроет консульство России в Познани

Министерство иностранных дел Польши решило закрыть Генеральное консульство России в Познани, отозвав согласие на его деятельность. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в беседе с Reuters .

Он обвинил Россию в гибридной войне против стран Запада и упомянул конфликт на Украине. Сикорский объяснил, что решение о судьбе Генконсульства связано с попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве.

«Как министр иностранных дел я имею информацию, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани», — сказал Сикорский, не приводя доказательств своим словам.

В соответствии с новым распоряжением персонал консульства объявят нежелательными лицами на территории страны.

Ранее польских военных, которые угрожали нанести удары по Калининграду и Санкт-Петербургу, предупредили, что это может привести к напряженности в отношениях между двумя государствами с риском применения ядерного оружия.