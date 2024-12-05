Россия вышлет трех польских дипломатов и закроет Генконсульство в Петербурге

МИД России направил ноту о закрытии в Генконсульство Польши в Петербурге

Министерство иностранных дел России направило в Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге ноту с уведомлением об отзыве согласия на работу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это стало ответным шагом на закрытие Геконсульства РФ в Познани.

Окончательной датой закрытия польского посольства внешнеполитическое ведомство назначило 10 января 2025 года.

Еще одной ответной мерой стало объявление persona non grata трех польских дипломатов, от которых потребовали покинуть Россию до даты прекращения работы дипмиссии.

В пресс-службе пояснили, что власти соседней страны за последние годы выбрали враждебную политику, чем разрушили выстроенные на протяжении десятилетий отношения двух стран.

«Одним из проявлений этого антироссийского курса стало закрытие под надуманным предлогом Генерального консульства России в Познани», — заявили в МИД.

Там добавили, что все дальнейшие недружественные шаги со стороны Польши приведут к ответным жестким мерам.

Власти Польши объявили о закрытии консульства России в Познани и высылке трех дипломатов в конце октября. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев уточнил, что сотрудникам дипмиссии дали срок на завершение всех дел и сбор вещей до полуночи 30 ноября. Он добавил, что ограничения не распространялись на технический персонал, который мог бы продолжить работу, но пока их дальнейший статус для нахождения в Польше неизвестен.