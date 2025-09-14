Польша сослалась на неготовность к контактам по БПЛА

Дипломат Ульянов: Польша не готова к консультациям с Минобороны по упавшим БПЛА

Нежелание Польши сотрудничать с Россией при расследовании истории с 19 беспилотниками показало, что произошла провокация или недоразумение. Постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил об этом в Telegram-канале .

Хотя официально подробности не разглашались, польские власти, по мнению дипломата, уже сделали выводы, обвинив во всем Россию. Ульянов усомнился в том, что 19 беспилотниками без боезарядов удалось бы дестабилизировать ситуацию в стране, и указал на нежелание соседей сотрудничать.

«Министерство обороны России предложило консультации, Министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте отказался назвать страну, причастную к появлению беспилотников на польской территории. Он сообщил о проведении расследования силами альянса.