Рютте не смог ответить, какая страна стоит за появлением БПЛА в Польше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог ответить, какая страна причастна к вторжению беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Журналисты задали вопрос во время пресс-конференции с главнокомандующим силами альянса в Европе Алексусом Гринкевичем в Брюсселе.

«С одной стороны, я считаю, что вопрос, кто стоит за этим, значимый, но с другой — он не настолько значимый, потому что неважно, было ли это совершено намеренно», — сказал Рютте.

Он добавил, что НАТО расследует обстоятельства нарушения БПЛА польского воздушного пространства. Также генсек заявил о якобы причастности России к данному инциденту.

Рютте сообщил, что Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный страж» для усиления обороны восточных границ. Такие меры приняли после вторжения дронов в воздушное пространство Польши.

МИД России заявлял, что польские власти распространяют мифы о якобы агрессии России для разжигания украинского кризиса.