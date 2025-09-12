Украину обвинили в появлении беспилотников над Польшей

Эксперт Брайен: Украина устроила провокацию с БПЛА для получения оружия от НАТО

Вторжение дронов в Польше устроили украинцы с целью добиться от НАТО большего количества оружия. Об этом американский эксперт в области обороны и безопасности, экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен заявил в интервью порталу InsideOver.

«Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу», — сказал он.

К такому выводу Брайена подтолкнуло то, что ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет минимального интереса со стратегической точки зрения. Кроме того, перехват контроля за БПЛА, по словам эксперта, является хорошим способом организовать провокацию.

По его словам, управление дронами, фото которых опубликовали польские СМИ, легко можно перехватить. Брайен поставил под сомнение заявления польских властей, которые не предоставили никаких убедительных доказательств даже о числе БПЛА.

Экс-помощник главы Пентагона предположил, что у Украины была определенная цель — создать повод для получения большего количества оружия и денег от стран НАТО.

Иностранные беспилотники пересекли воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал ошибкой появление БПЛА.