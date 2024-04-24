Украинцам в Польше вместо паспортов выдали справки для возвращения домой | 360°

Мир 24 апреля 2024, 20:24 Украинцам в Польше вместо паспортов выдали справки для возвращения домой Около 300 украинцев заблокировали работу пункта выдачи документов в Варшаве РИА «Новости»

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Работу украинского пункта по выдаче документов в Варшаве заблокировали около 300 человек, которые не смогли получить свои паспорта. Об этом сообщила польская радиокомпания RMF24.

Сотрудники дипломатического ведомства сначала заявили, что приостановили выдачу документов из-за технического сбоя, но потом признались: такой приказ поступил из Киева. По данным журналистов, подобным образом украинские власти решили вернуть домой мужчин, подпадающих под призывной возраст.

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Единственным документом, который сейчас могут получить находящиеся в Польше украинцы, стала справка для пересечения границы.

Решение властей соседней страны удивило польскую пограничную службу. В ведомстве заявили, что пока не получали указаний, как поступать с мигрантами, у которых истек срок действия документов. Там также отметили, что это не должно стать поводом для депортации, если человек не совершал никаких нарушений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети X прокомментировал возникший в Польше скандал. Он заявил, что внешнеполитическая служба всегда занималась защитой прав и интересов украинцев за рубежом. Но во время боевых действий приоритетом является защита страны.

«Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по отношению к мужчинам мобилизационного возраста за рубежом», — написал министр.

Объявленная на Украине мобилизация ударит по польскому сельскому хозяйству, куда из-за нехватки рабочих рук взяли приезжих из соседней страны. Об этом заявил владелец агентства по трудоустройству Цезарий Сигоцкий. По его оценке, из-за уехавших домой украинцев около половины урожая останется в полях.