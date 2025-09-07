Польша подняла в воздух истребители после ударов по Украине

Польша подняла в воздух свои и союзные истребители в ночь на 7 сентября после ударов по территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны.

«Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши задействованы все необходимые процедуры. Польская и союзная авиация действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высший уровень боевой готовности», — говорится в сообщении польского командования на странице в Х.

Ведомство подчеркнуло, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и безопасность граждан, особенно в районах, близких к зоне угрозы.

Мощные взрывы прогремели трижды за ночь на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Харькове. По данным Telegram-канала «Военкоры Z: Русская весна», по территории Украины нанесли удар более 700 дронов.