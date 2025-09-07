Мощные взрывы прогремели в Запорожской области третий раз за ночь

Мощные взрывы прогремели трижды за ночь на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он написал о взрывах в регионе, не уточняя деталей происшествия. Перед этим Федоров уже сообщал о двух других подобных случаях.

Ранее стало известно, что российские военные произвели массированный удар более чем 700 дронами начался по объектам на территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Харькове, при этом воздушную тревогу объявили в большинстве регионов страны.

Российские военкоры сообщили, что в Киеве и других регионах цели атаковали 116 беспилотников типа «Герань».