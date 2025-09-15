Польша перестала использовать истребители Су-22

TMZ: в Польше вывели из эксплуатации советские истребители-бомбардировщики Су-22

Польша прекратила эксплуатацию самолетов Су-22, постепенно заменив их на южнокорейские легкие учебно-боевые самолеты FA-50. Об этом сообщило издание TMZ .

Армия Польши располагала 90 одноместными Су-22М4 и 20 двухместными Су-22УМ3К. После распада Организации Варшавского договора и вступления республики в НАТО самолеты модернизировали.

Советские истребители-бомбардировщики являлись основной наступательной авиацией стран Варшавского договора на континенте. Решение об отказе от самолетов приняли на пресс-конференции ВВС.

Ранее ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за возможной атаки БПЛА. По информации Оперативного командования вооруженных сил страны, активность дронов зафиксировали со стороны Украины.

В связи с угрозой военные распорядились незамедлительно провести в действие все необходимые протоколы. В воздушное пространство Польши также отправились самолеты авиации Североатлантического альянса.