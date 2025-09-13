Польша и НАТО подняли в небо истребители якобы из-за угрозы БПЛА

Истребители Польши подняли в воздух над территорией страны из-за активности БПЛА в западных областях Украины. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х.

«В связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Республикой Польша районах Украины в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — отметили военные.

В целях охраны командование отдало распоряжение незамедлительно провести в действие все необходимые протоколы. В воздушное пространство Польши также отправили самолеты натовской авиации.

Кроме того, в состояние повышенной боеготовности перевели наземные комплексы ПВО и радиолокационные системы.

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили иностранные дроны. По его словам, воздушную границу страны пересекли 16 БПЛА.