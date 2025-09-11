Польша отправила НАТО список ожиданий по улучшению ПВО

Польша направила в штаб-квартиру Североатлантического альянса список ожиданий по укреплению своих средств ПВО. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Марчин Босацкий в эфире Польского телевидения.

«Генштаб уже направил наш список ожиданий в штаб-квартиру НАТО. В настоящее время эти ожидания рассматривают. Об очередных шагах будет объявлено в течение нескольких дней», — сообщил он.

До этого польский премьер Дональд Туск говорил, что страны — участницы НАТО предложили государству поддержку в сфере противовоздушной обороны после происшествия с беспилотниками. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш также отметил, что Швеция отправит государству дополнительные самолеты и силы ПВО.

Ранее в МВД Польши заявили, что на территории республики обнаружили обломки 16 беспилотников. После ситуации с дронами страна запросила экстренное заседание Совбеза ООН.