Обломки 16 беспилотников обнаружили в Польше

В Польше обнаружили обломки 16 беспилотников. Об этом заявили в МВД и администрации республики, сообщило РИА «Новости» .

«По состоянию на 20:00 (21:00 по московскому времени) согласно данным, переданным полицией, было подтверждено обнаружение в общей сложности 16 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В частности, обломки дронов обнаружили в населенных пунктах Чесновка, Чечники, Мнишкув, Вохинь, Быхавка Третья и Чыжув.

Польские правоохранители призвали местное население не приближаться к обломкам неизвестных предметов и тем более не трогать их и не переносить.

До этого польский телеканал TVN передавал об обнаружении обломков 15 дронов, отмечая, что ни при одном из них не нашли взрывчатых веществ.

Ранее Польша после ситуации с дронами запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Пока неизвестно, на какую дату его могут назначить.