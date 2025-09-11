Польша после ситуации с БПЛА призвала провести заседание СБ ООН

Польша после инцидента с дронами в своем воздушном пространстве попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Об этом сообщили в председательствующей в органе в сентябре миссии Республики Корея при всемирной организации.

«Запрос был сделан Польшей», — отметили в миссии.

Кроме того, в Совбезе ООН уже начали обсуждать, когда именно следует провести заседание.

Польские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства страны в ночь на 10 сентября. Премьер-министр Дональд Туск заявил о проникновении якобы «значительного количества российских беспилотников».

В ответ Минобороны РФ сообщило, что не планировало поражать в Польше никаких целей, а максимальная дальность российских дронов не превышает 700 километров. При этом военные готовы провести консультации с польскими коллегами, добавили в ведомстве.