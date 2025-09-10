Польша направила колонны военной техники к границе с Белоруссией

Колонна польской военной техники приблизилась к границе Белоруссии после падения иностранных беспилотников. Кадры с боевыми машинами опубликовал портал News.By .

Журналисты подчеркнули, что съемку провели утром в среду, 10 сентября.

«Идет активное перемещение польских войск, включая колонны, движущиеся в сторону границы с Белоруссией», — указали в публикации.

Переброска военной техники произошла в один день с консультациями правительства Польши с представителями НАТО после нарушения воздушной границы страны иностранными беспилотниками.

Как сообщила представитель альянса Элисон Харт, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал переговоры с польскими властями.

Прервавший свой визит в Лондон министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил коллегам из Германии, Франции, Великобритании и Италии о нарушении воздушного пространства Польши иностранными БПЛА.

В минувший вторник, 9 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о полном закрытии границ с Белоруссией в ночь на 12 сентября из-за военных учений «Запад-2025». Глава правительства подчеркнул, что это необходимые меры для предотвращения возможных провокаций.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая заявила, что силовики нашли на приграничной территории семь сбитых иностранных беспилотников и обломки ракеты. Она не исключила, что число найденных летательных аппаратов вырастет.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш после вызова в Министерство иностранных дел Польши отметил, что сбитые беспилотники пересекли границу со стороны Украины. Дипломат добавил, что никаких доказательств российского происхождения летательных аппаратов польская сторона не предоставила.