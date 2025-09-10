Польша запросит НАТО о консультациях после происшествия с беспилотниками

Польша в соответствии с Четвертой статьей Устава НАТО запросит консультации в альянсе после происшествия с беспилотниками. Об этом заявил премьер Дональд Туск, его слова привел местный телеканал TVP Info .

Туск заверил, что президент Кароль Навроцкий согласился с его доводами. Кроме того, Польша попросит союзников увеличить поддержку военно-воздушными силами и средствами ПВО.

Он добавил, что всего в воздушное пространство Польши вторглись 19 беспилотников, из которых удалось сбить три.

О вторжении беспилотников Туск сообщил утром. В 08:00 (09:00 по московскому времени) началось экстренное совещание Совета министров.

Первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко отмечал, что страна передавала Польше и Литве информацию о дронах, сбившихся с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.