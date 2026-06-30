Европейский союз осознанно отказался от роли экономического партнерства и выбрал антироссийский курс. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью RT .

По словам дипломата, Москве следует внимательно оценивать дальнейшие шаги ЕС и учитывать возможные риски.

«Европейский союз сознательно движется к конфронтации с Россией. По моему мнению, этот блок изменил свою природу, превратившись из экономического объединения в военное и русофобское», — сказал Полянский.

Ранее постпред РФ уточнил, что из-за провокаций и растущей милитаризации Европы конфликт ЕС с Россией может начаться раньше 2030 года — срока, активно обсуждаемого европейскими аналитиками.