Полянский заявил о курсе Евросоюза на конфронтацию с Россией
Полянский: ЕС продемонстрировал курс на конфронтацию с Россией
Европейский союз осознанно отказался от роли экономического партнерства и выбрал антироссийский курс. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью RT.
По словам дипломата, Москве следует внимательно оценивать дальнейшие шаги ЕС и учитывать возможные риски.
«Европейский союз сознательно движется к конфронтации с Россией. По моему мнению, этот блок изменил свою природу, превратившись из экономического объединения в военное и русофобское», — сказал Полянский.
Ранее постпред РФ уточнил, что из-за провокаций и растущей милитаризации Европы конфликт ЕС с Россией может начаться раньше 2030 года — срока, активно обсуждаемого европейскими аналитиками.