Полянский не поверил в способность ЕС отреагировать на захват Гренландии

Полянский: ЕС в случае силового сценария в Гренландии продемонстрирует слабость

В случае решения США провести силовой захват Гренландии Евросоюз, скорее всего, покажет слабость и непринципиальность. Такое мнение РИА «Новости» озвучил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, внутри сообщества есть критика США, но она сильно приглушенная.

«Сложно представить, что в случае силового сценария Евросоюз поступит так, как должен был бы поступить. Скорее всего, в очередной раз продемонстрирует слабость и непринципиальность», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что европейские члены НАТО насобирали всего 34 военнослужащих для защиты Гренландии от вторжения США по просьбе Дании.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт посетила Белый дом для переговоров о судьбе острова и разрыдалась прямо перед журналистами после встречи.

Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон не исключил, что в случае захвата острова президента Дональда Трампа ждет импичмент.