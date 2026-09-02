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    Иран ударил по базам США в ОАЭ и Бахрейне

    Sepahnews/Keystone Press Agency
    Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Иран сообщил о нанесении ударов по военным базам США в ОАЭ и Бахрейне. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    По данным пресс-службы, десятки беспилотников ударили по радиолокационным системам и местам дислокации американских войск. Кроме того, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке по авиабазе в Кувейте.

    Недавно пять человек погибли, еще 68 пострадали в итоге удара США по месту проведения свадьбы в Иране. Среди раненых — много детей.

    Несколько дней назад силы Ирана с помощью дронов атаковали места дислокации вертолетов и ВС США на базе Аль-Минхад в ОАЭ. До этого армия Исламской Республики ударила по американской позиции в Иордании.