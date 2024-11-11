Полицейские прослушивали тысячи жителей Молдавии

МВД Молдавии: по делу о подкупе избирателей велась слежка за тысячами человек

Разговоры жителей Молдавии прослушивались на протяжении года. Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеэуцяну сообщил изданию Ziarul de Garda , что слежка велась в рамках дела о подкупе избирателей.

Следственные действия, по его словам, начались весной 2023 года во время местных выборов, когда полицейские узнали о схемах покупки голосов избирателей. Чернеэуцяну сообщил, что с тех пор правоохранители возбудили 59 уголовных дел.

«Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек», — сказал он.

Чернеэуцяну рассказал, как его сотрудники сидели с наушниками и подслушивали разговоры местных жителей. Он пожаловался на большие расходы при проведении этой операции.

В начале ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Действующий лидер Майя Санду набрала 55,33% голосов. Россия отказалась признавать честной ее победу.