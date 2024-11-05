Кремль отказался считать выборы президента Молдавии честными

Организаторы выборов президента Молдавии не дали возможность живущим в России жителям республики проголосовать, фактически отрезав большую часть населения страны от выборов. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что на сегодняшний день в России живут несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которым не предоставили возможности использовать свой голос на выборах президента.

«То есть очень большая часть населения страны не имела возможности голосовать. В отличие от тех граждан Молдавии, кто работает в европейских странах. Разумеется, это не могло не оказать влияние на результаты выборов, которые совершенно чистыми считать невозможно», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что это не единственная манипуляция, которую зафиксировали во время голосования, а значит, выборы президента Молдавии нельзя считать ни честными, ни демократическими.

Во время второго тура выборов президента республики в России открыли всего два участка, где граждане могли отдать свой голос. При этом в других странах, где также живут крупные диаспоры, участков для голосования насчитывалось несколько десятков.

В ходе своего общения с журналистами Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в адрес РФ о вмешательстве в президентские выборы в Молдавии не имеют под собой никаких оснований. Он подчеркнул, что Россия никак не присутствует в республике и не могла влиять на процесс голосования.