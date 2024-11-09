ЦИК Молдавии утвердил победу Санду на выборах президента

Центризбирком Молдавии утвердил результаты второго тура президентских выборов и победу Майи Санду. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК республики.

«Выдвинутый политической партией „Партия действия и солидарности“ кандидат Майя Санду объявляется избранным как набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139», — зачитала проект постановления председатель ЦИК Анжелика Караман.

В постановлении указали, что документ вступает в силу с 9 ноября, теперь его должен окончательно утвердить Конституционный суд. Также его можно в течение трех дней обжаловать в Апелляционной палате Кишинева.

В ЦИК уточнили, что Санду получила 55,33% голосов, обойдя оппозиционного кандидата Александра Стояногло с 44,77%.

Ранее Кремль опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что никто из обвинителей не предоставил фактов.