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    Политолог назвал условия эффекта от атак хуситов на Саудовскую Аравию

    Политолог Бридже: эффект атак хуситов усилится из-за их регулярности

    Фото: РИА «Новости»

    Эффект атак движения «Ансар Аллах» на Саудовскую Аравию усилится при соблюдении некоторых условий. Об этом 360.ru рассказал политолог Дмитрий Бридже.

    Эксперт оценил влияние ударов на стоимость нефти.

    «Эффект усилится, если атаки станут регулярными и одновременно затронут производство, экспортные терминалы и транспорт», — подчеркнул он.

    По его словам, тогда возникнет проблема не только количества доступной нейти, но и сроков ее поставки.

    «Подорожают страхование, фрахт, содержание запасов. Причем резервные добывающие мощности мало помогают, если дополнительные объемы невозможно безопасно вывезти», — добавил Бридже.

    Подробно об атаках йеменских хуситов на Саудовскую Аравию читайте в нашем материале.

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