«Политическая месть». Сийярто обрушился на США за решение по Газпромбанку

Санкции против Газпромбанка навредили не только России, но и странам Европы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1 обвинил США в политической мести.

Его возмутил отказ американского Минфина исключить АЭС «Пакш-2» из разрешения на работу с подсанкционным Газпромбанком. Сийярто призвал рассматривать каждое такое решение как посягательство на энергетическую безопасность и национальный суверенитет страны.

«Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть», — сказал он.

Министр сообщил, что США не скрывали политических мотивов наложения санкций на российский банк. Однако от этого пострадали страны Центральной и Восточной Европы.

Минфин США ввел санкции против Газпромбанка в конце ноября. Кроме Венгрии заявку на освобождение от их соблюдения подала Турция.