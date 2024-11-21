Минфин США расширил санкции против банковского сектора России

Санкционный список министерства финансов США пополнился новыми компаниями и физическими лицами из России. Под ограничения подпали Газпромбанк и «Дом.РФ», «Итуруп» и «Центрокредит», «Братский народный банк», а также первые заместители председателя Центробанка Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.
В санкционном списке физических лиц также оказались руководители департаментов финансового регулятора, включая руководителя отдела национальной платежной системы Банка России Аллу Бакину.
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