Минфин США расширил санкции против банковского сектора России

Санкционный список министерства финансов США пополнился новыми компаниями и физическими лицами из России. Под ограничения подпали Газпромбанк и «Дом.РФ», «Итуруп» и «Центрокредит», «Братский народный банк», а также первые заместители председателя Центробанка Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.