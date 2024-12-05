Санкции против Газпромбанка назвали спусковым крючком для обрушения рубля

Заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что курс рубля обрушили санкции США против Газпромбанка, имеет под собой основания, но только отчасти. Рестрикции стали спусковым крючком, потому что на курс национальной валюты действовали и другие факторы. Об этом 360.ru заявил экономист Николай Кульбака.

Он пояснил, что из-за зависших транзакций агенты на бирже начали максимальную скупку валюты. При этом экономист отметил, что были и другие факторы, которые продолжают влиять на курс рубля. На первое место собеседник 360.ru поставил высокий уровень инфляции.

«У нас он выше, чем в среднем в Европе и Америке. Пока эта разница будет оставаться, всегда будет давление на рубль, чтобы он ослабел. Это долгосрочный тренд, на который мы не можем повлиять, кроме как понизить инфляцию», — заявил Кульбака.

Экономист добавил, что приток валюты в Россию также связан с соотношением экспорта и импорта. Если растут объемы поставок в другие страны, то объем поступающей валюты увеличивается, поэтому внутри России она дешевеет. При основном упоре на импортные товары бизнес увеличивает покупки валюты, чтобы торговать за границей.

«Ну и последняя вещь — это цена на нефть. Если она начнет снижаться, то рубль станет слабеть вслед за ней», — подытожил Кульбака.

Министр финансов Антон Силуанов пообещал стабилизацию курса рубля в течении одной-двух недель. Он пояснил, что жесткое падение национальной валюты на минувшей неделе связано с санкциями США против Газпромбанка — главного участника внешнеэкономических расчетов. Министр пояснил, что сейчас все импортеры вместе со своими иностранными агентами ищут новые транзакционные пути.