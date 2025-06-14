Появился прогноз о завершении конфликта Ирана и Израиля

Взаимный обмен ударами ракет и беспилотников между Израилем и Ираном показал, что ни одна страна в мире не может гарантированно защититься и избежать жертв и раненных. Но любой конфликт рано или поздно подойдет к концу. Об этом написала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале .

Она косвенно намекнула, что ближневосточное обострение очень похоже на конфликт России и Украины, а значит и выход из кризиса станет одинаковым, но Израиль и Иран, вероятно выйдут на урегулирование раньше.

«Когда в разных больших кабинетах нам говорили, что от сконцентрированного удара множества ракет или дронов не может гарантированно защититься ни одна страна в мире, мы, признаться, тихо злились. Больше не будем, че. Все это закончится ядерным ультиматумом. Причем и у нас, и у них. У них, впрочем, пока что с большей вероятностью», — написала Симоньян.

Армия обороны Израиля нанесла удары ракетами и беспилотниками по военным целям и объектам ядерной программы Ирана в ночь на пятницу, 13 июня. Атаки продолжились на следующий день и идут прямо сейчас.

Подводя итог первого обстрела, в Армии обороны Израиля заявили о ликвидации более 20 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции и девяти физиков-ядерщиков, занимающихся разработкой оружия массового поражения.

В ответ военные Ирана провели ракетный обстрел городов в центральной части Израиля. По последним данным, в зону поражения попали Тель-Авив, Ришон-ле-Цион и Рамат-Ган. По последним данным, погибли трое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 90 горожан.