Названы имена ликвидированных командиров

Армия обороны Израиля отчиталась о ликвидации более 20 офицеров КСИР

Более 20 командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли под ударами израильской авиации в рамках операции «Нация львов». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля .

В ведомстве уточнили, что в ходе первого удара уничтожили главу Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Голам-Резу Мархаби.

«Он играл ключевую роль в сборе разведывательных данных, оперативном планировании подготовки боевых действий против Израиля», — заявили в пресс-службе.

Вторым ликвидированным офицером стал командующий ракетным комплексом КСИР Мохаммад Багери. Он отвечал за работу систем противовоздушной обороны, а также за производство крылатых ракет, которые военные Ирана использовали для обстрелов Израиля. в апреле и октябре 2024 года.

Багери ликвидировали вместе с командующим Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции Амиром Али Хаджизаде.

Все трое уничтожены офицеров вместе с другими высокопоставленными чиновниками находились в подземной штаб-квартире в Тегеране.

Ранее армия обороны Израиля отчиталась об уничтожении девяти иранских физиков-ядерщиков, занимавшихся разработкой атомной бомбы. Устранение специалистов назвали ударом по возможностям Ирана завладеть оружием массового уничтожения.

Эскалация между Израилем и Ираном началось в ночь на минувшую пятницу, 13 июня, после сильного авиаудара по Тегерану. В ответ Корпус стражей исламской революции провел ночную атаку по городам Израиля. Под ударами оказались Тель-Авив и Ришон-ле-Цион.

После этого эскалация только усилилась. Как сообщили«Известия», армия обороны Израиля объявила о получении полной свободы действий для своей авиации в воздушном пространстве Ирана.