Израиль ликвидировал девять ключевых иранских экспертов-ядерщиков

Израильская армия уничтожила девять ключевых ученых и экспертов иранского ядерного проекта. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее данным, ликвидированные ученые имели большое значение для иранского ядерного проекта и обладали большим опытом в разработке оружия.

«Их устранение стало серьезным ударом по возможностям иранского режима по созданию оружия массового уничтожения», — отметили в ЦАХАЛ.

В пресс-службе добавили, что войска смогли поразить цели в исламской республике благодаря точным данным, собранным разведкой.

Ранее Иран выпустил ракеты по территории Израиля в ответ на ночную атаку. В результате пострадали более 90 человек.

«Известия» опубликовали видео обстановки в подвергшемся обстрелу городе Ришон-ле-Цион.