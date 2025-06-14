Число раненных в результате иранского удара по Израилю превысило 90 человек

Продолжительные ракетные обстрелы Израиля со стороны Ирана привели к гибели трех человек и ранению 91 мирного жителя. Такие данные привел турецкий телеканал TRT Haber .

По официальным данным национальной службы скорой медицинской помощи Израиля ( MDA ), в критическом состоянии оказались 21 пострадавший, несколько человек получили серьезные ранения, остальные получили травмы легкой или средней степени тяжести

Всего иранские войска провели шесть ракетных атак по территории Израиля. Один из прилетевших снарядов попал в высотный дом в Тель-Авиве.

При этом стороны не намерены отказываться от продолжения боевых действий. Командующий Военно-воздушными силами Израиля Томер Бар объявил, что после масштабного налета бомбежки иранской территории продолжатся для уничтожения стратегических объектов.

Агентство Fars со ссылкой на источники среди высокопоставленных военных Ирана сообщило, что Корпус стражей исламской революции продолжит обстреливать территорию Израиля. Собеседники агентства добавили, что в зону поражения также попадут расположенные в регионе военные базы США.