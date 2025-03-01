Появилось шуточное видео драки Зеленского с Трампом

Шуточное видео драки Зеленского с Трампом в Белом доме опубликовали в Сети

Шуточный ролик драки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа появился в Сети. Дипфейк опубликовали в соцсети X после их перепалки в Белом доме.

Первые кадры ролика взяли из официальной трансляции администрации Белого дома, на которой политики обсуждали вопросы перемирия на Украине. Внезапно Зеленский вскакивает и начинает хватать Трампа за руки. Спустя несколько секунд к драке подключился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Создатели дипфейка также высмеяли прическу американского президента. В ходе потасовки выяснилось, что на самом деле Трамп носит парик, который Зеленский ловко стянул с его головы.

Зеленский досрочно уехал из Белого дома после того, как на повышенных тонах устроил спор с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что глава киевского режима не готов к миру. Украинский лидер в свою очередь не поддержал идею о прекращении огня.

Также Трамп признал, что при таких условиях вести переговоры будет труднее. Позже Зеленского призвали извиниться перед американским народом за истерику в Белом доме.