Зеленского призвали извиниться за истерику в США
Сенатор США Грэм: Зеленский обязан извиниться за поведение в Белом доме
Президент Украины Владимира Зеленского должен принести публичные извинения после перепалки с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сенатор Линдси Грэм заявил в эфире телеканала Fox News.
«Я бы на его месте публично извинился за то, как он обошелся с нашим президентом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете», — подчеркнул он.
По словам сенатора, тем самым Зеленский выразит благодарность за все, что сделали американцы. Он отметил, что большая часть жителей США разочаровалась в украинском лидере. После спора с Трампом Зеленский может забыть про статус бизнес-партнера США.
Предприниматель Илон Маск ранее заявил, что президент Украины своим хамским поведением на встрече с главой Белого дома уничтожил себя в глазах американцев. Во время переговоров Зеленский постоянно перебивал Трампа и пытался с ним спорить.
Позже Трамп предложил гражданам США посмотреть на его перепалку с главой киевского режима.