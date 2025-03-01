Зеленского призвали извиниться за истерику в США

Сенатор США Грэм: Зеленский обязан извиниться за поведение в Белом доме

Jim LoScalzo — Pool via CNP/ Consolidated News Photos
Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/ Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент Украины Владимира Зеленского должен принести публичные извинения после перепалки с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сенатор Линдси Грэм заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я бы на его месте публично извинился за то, как он обошелся с нашим президентом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете», — подчеркнул он.

По словам сенатора, тем самым Зеленский выразит благодарность за все, что сделали американцы. Он отметил, что большая часть жителей США разочаровалась в украинском лидере. После спора с Трампом Зеленский может забыть про статус бизнес-партнера США.

Предприниматель Илон Маск ранее заявил, что президент Украины своим хамским поведением на встрече с главой Белого дома уничтожил себя в глазах американцев. Во время переговоров Зеленский постоянно перебивал Трампа и пытался с ним спорить.

Позже Трамп предложил гражданам США посмотреть на его перепалку с главой киевского режима.

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